POL-DO: Mini-Fahrer flüchtet zu Fuß und lässt Fahrschulunterlagen im Auto zurück

Dortmund (ots)

Wiederholt war die Polizei am Donnerstag (19.1.2023) gegen den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln im Einsatz. Im Park am Dietrich-Keuning-Haus und im Umfeld des Nordmarkts kontrollierte die Polizei insgesamt 32 Personen und stellte dabei Drogen sicher. Ein Tatverdächtiger führte acht für den Verkauf vorbereitete Päckchen mit Drogen mit sich. Bei der Kontrolle eines Radfahrers in der Baumstraße fielen dem 27-jährigen Mann drei mit Marihuana befüllten Tüten aus der Tasche. Er gab an, diese im Keuning-Park gekauft zu haben.

In der Lessingstraße wollten die Einsatzkräfte um 15.50 Uhr einen Autofahrer anhalten. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete in dem Mini über die Mallinckrodtstraße in einen Innenhof. Von dort flüchtete der zunächst unbekannte Fahrer zu Fuß in Richtung Uhlandstraße. In dem Auto entdeckten die Polizisten nicht nur Drogen, sondern auch Dokumente mit den Personalien des mutmaßlichen Fahrers - dabei handelte es sich um die Anmeldung bei einer Fahrschule.

Daher besteht der Verdacht, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis am Steuer des Leihwagens saß. Die Polizei stellte die Drogen, das Auto sowie mehrere Mobiltelefone sicher. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers dauern an. Festnehmen konnte die Polizei den ebenfalls geflüchteten Beifahrer. Er und der Fahrer stehen unter dem Verdacht, mit Drogen zu handeln. Auch dazu laufen weitere Ermittlungen.

