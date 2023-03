Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen zu einer Unfallfucht, die sich am Dienstag gegen 11:10 Uhr in der Kronenstraße in Oberriexingen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Kronengasse und beschädigte vermutlich beim Einlenken in einer Kurve einen dort abgestellten BMW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Mutmaßlich soll es sich beim unbekannten Fahrzeug um einen weißen Kleintransporter handeln. Hinweise werden telefonisch unter 07042 941-0 oder per E-Mail unter vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

