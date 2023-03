Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis Montag ist es in Kleinsachsenheim zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen. Ein in der Straße "Zwischen den Wegen" geparkter VW wurde am Montag zwischen 17:10 Uhr und 18:45 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Auch ein weiterer VW, der in diesem Bereich abgestellt war, wurde zwischen Samstag und Montag beschädigt, an diesem wurde die Windschutzscheibe und die Heckscheibe beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich zu melden. Hinweise werden per Telefon unter 07042 941-0 oder per E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

