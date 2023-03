Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Fahrzeug beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Freiberg am Neckar sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Sonntag 01:00 Uhr und Montag 08:20 Uhr in der Vischerstraße im Friberger Ortsteil Beihingen zugetragen hat. Unbekannte zerkratzten mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite eines dort abgestellten BMW. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise werden telefonisch unter 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

