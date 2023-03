POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte brechen in Rohbau ein

Ludwigsburg (ots) - Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Bäckerei in der Johannes-Daur-Straße eingestiegen. Die unbekannten Täter hebelten die Seitentür des Geschäftes auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort wurde zwar ein Tresor durch den Laden gezogen, nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nichts entwendet. An der Tür entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten ...

