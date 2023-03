Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 -Rottenburg am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag gegen 08:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg am Neckar ereignete. Eine 34-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot die Autobahn in Fahrtrichtung Singen auf dem linken Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr vermutlich mit einem PKW-Kombi die rechte Fahrspur und wechselte anschließen, mutmaßlich ohne auf den Peugeot zu achten, auf die linke Spur. Dadurch war die Peugeot-Fahrerin gezwungen, nach links auszuweichen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der unbekannte Fahrer des Kombi fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, die 34-Jährige blieb unverletzt. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

