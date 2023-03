Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen einer Körperverletzung, die sich am Sonntag gegen 05:30 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Herrenberger Straße in Böblingen zugetragen hat. Ein 46-Jähriger wollte gerade die Tankstelle verlassen, als ein bislang unbekannter Täter ihn völlig unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund mit der Faust ins Gesicht schlug und ihn gegen das Bein trat. Eine anschließend hinzugeeilte 57-Jährige wurde von dem Unbekannten getreten und zu Boden gestoßen. Ein weiterer Mann im Alter von 53 Jahren wollte den Täter beruhigen und wurde ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als ein 54 Jahre alter Mann den Schläger nun zur Rede stellen wollte, versuchte dieser, ihn ebenfalls zu treten. Beim Versuch des 54-Jährigen, den Täter festzuhalten, konnte dieser sich losreißen und flüchtete in Richtung der Königsberger Straße. Sowohl der 46-Jährige als auch die 57-Jährige wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde als 175 bis 180 cm groß, schlank und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Mütze und einer Bomberjacke bekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

