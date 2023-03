POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen gekommen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker den hinteren Radkasten eines geparkten BMW. An diesem entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro. Der Unbekannte fuhr anschließend davon, ...

