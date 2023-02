Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin und Auto kollidieren - Frau schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 42-jährige Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstag, 9. Februar 2023, in Schalke schwer verletzt worden. Gegen 9.10 Uhr wollte die Gelsenkirchenerin die Overwegstraße zu Fuß an einer Ampel überqueren. Dabei wurde sie vom Fahrzeug eines 36-Jährigen erfasst, der zeitgleich von der Grenzstraße kommend links in die Overwegstraße abbiegen wollte. Die schwer verletzte Frau wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat unter 0209 365 6210 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell