Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geldautomat in Horst gesprengt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen, 9. Februar 2023, einen Geldautomaten an der Essener Straße in Horst gesprengt. Ein lauter Knall weckte gegen 1.40 Uhr mehrere Anwohner der Bankfiliale, die daraufhin die Polizei alarmierten. Zeugen sahen mindestens zwei dunkel gekleidete Personen, die nach der Tat in ein wartendes, dunkles Fahrzeug stiegen. Anschließend flüchteten die Täter in dem Wagen mit hoher Geschwindigkeit über die Turfstaße in Richtung "An der Rennbahn".

Die Polizei bittet Zeugen, die über Fotos oder Videos von der Tat bzw. den Tatverdächtigen verfügen, diese online im Hinweisportal der Polizei NRW unter https://nrw.hinweisportal.de einzureichen. Telefonische Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlungen, die andauern.

