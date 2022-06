Polizeipräsidium Ulm

In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in der Region auch für Sachschäden verantwortlich.

(BC) Am Dienstag waren Unbekannte in der Seestraße in Bad Schussenried-Olzreute zu Gange. Gegen 19.45 Uhr schmissen sie mit einem Stein eine Scheibe ein und stiegen durch die Öffnung in das Vereinsheim. Dort suchten die Täter nach Brauchbarem und brachen auch ein Schloss auf. Das war am Kühlschrank angebracht. Weil sie durch Zeugen gestört wurden, flüchteten die Täter durch ein Tor auf der Rückseite des Gebäudes. Einer von ihnen nahm dafür sein Mountainbike und fuhr in Richtung Kürnbach davon. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Was genau gestohlen wurde und wer die Unbekannten sind, ermittelt nun das Polizeirevier Riedlingen (07371/9380).

(GP) Zwischen Samstag und Dienstag betraten Unbekannte das betroffene Grundstück in Börtlingen in der Zeller Straße. Dort hebelten sie die Tür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter gingen ins Innere und suchten nach Beute. Dann flüchteten sie. Die Polizei Uhingen (07161/93810) nahm die Ermittlungen auf und klärt nun auch, ob etwas gestohlen wurde.

Am Montag oder Dienstag hebelten Unbekannte die Tür zu einem Vereinsheim in Bad Boll auf. Zwischen 20 Uhr und 9 Uhr brachen sie weitere Türen auf und gelangten so in den Gastraum. Dort suchten sie in Schubladen nach Brauchbarem. Ohne Beute flüchteten die Täter. Den Sachschaden schätzt die Polizei in Bad Boll (07161/93810) auf etwa 1.000 Euro.

(HDH) Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu einer Schule in der Ziegelstraße. Dafür zerstörten sie Fenster und versuchten eine Tür aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten so ins Gebäude und suchten nach Brauchbarem. Dafür wühlten sie in verschiedenen Räumen in Schränken und Schubladen. Nachdem die Unbekannten mindestens fünf weitere Türen beschädigten, fanden sie zwei Kassen mit Geld. Diese nahmen sie an sich und flüchteten. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen nach den Tätern auf und schätzt nun auch die Höhe des Sachschadens. Dieser dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren am Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07321/322430 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Gegen Einbruch und Diebstahl können Sie sich schützen. Seien sie wachsam in ihrer Nachbarschaft und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken. Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

