Ein 28-Jähriger sorgte am Montag in Göppingen für einen Polizeieinsatz.

Gegen 20:45 Uhr traf der Gemeindliche Vollzugsdienst Göppingen vor dem Amtsgericht am Schlossplatz auf einen Mann. Dieser schrie Passanten an und zeigte sich aggressiv. Sie informierten die Polizei beim nahe gelegenen Polizeirevier. Als Polizisten zu dem Mann kamen, hielt er in jeder Hand einen Steinblock. Die Blöcke waren je etwa so groß, wie eine 0,5 Liter Getränkedose. Er drohte den Beamten, sie mit den Steinen zu bewerfen und forderte von ihnen, erschossen zu werden. Die Beamten erkannten die psychische Ausnahmesituation des Mannes. Sie sprachen mit ihm und erzielten, dass er die Steinblöcke auf den Boden fallen ließ. Sie brachten den 28-Jähringen zur Behandlung in eine Klinik.

Die Polizei bittet Zeugen, überlegt zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Straftaten feststellen, Sie selbst oder Dritte Hilfe benötigen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

