Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf ist am Mittwoch, 8. Februar 2023, ein zwölfjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Die junge Gelsenkirchenerin war gegen 17 Uhr zu Fuß auf der Ückendorfer Straße unterwegs. Beim Überqueren der Straße "In der Esch" wurde sie vom Auto eines 47-jährigen Gelsenkircheners erfasst, der von der Ückendorfer Straße aus nach links in diese abbog. Durch den Zusammenstoß wurde die Zwölfjährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein freiwilliger Drogenurinvortest bei dem 47-jährigen Autofahrer fiel positiv aus, weshalb der Mann zur Polizeiwache gebracht wurde. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

