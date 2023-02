Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Lauben in Ückendorf aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Lauben im Stadtteil Ückendorf nach Zeugen. Am frühen Dienstagmorgen, 7. Februar 2023, hatte ein 48-jähriger Laubenbesitzer anhand einer eigens installierten Videoüberwachung gegen 2 Uhr zwei unbekannte Personen auf seiner Parzelle entdeckt. Er alarmierte die Polizei, die umgehend mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber die Kleingartenanlage an der Almastraße sowie die Umgebung absuchte. Die Tatverdächtigen konnten jedoch flüchten. Die Einsatzkräfte stellten im Anschluss einzelne aufgebrochene Gartenlauben bzw. Geräteschuppen fest. Ob und was entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell