Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Feuer im Kleingarten/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Bismarck. Polizei und Feuerwehr wurden am Montagabend, 6. Februar 2023, um 21.05 Uhr alarmiert, weil ein Zeuge Feuer in einem Kleingarten zwischen Bickern-, Kanal- und Evastraße bemerkte. Feuerwehrleute löschten den Brand, bei dem ein Gewächshaus und zwei Kleingebäude beschädigt wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell