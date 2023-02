Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit eskaliert/ein Schwerverletzter

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft an der Caubstraße in Schalke Nord am vergangenen Samstagabend, 4. Februar 2023, ist ein 53 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Hausmeister des Wohnheimes hatte gegen 22 Uhr die Polizei gerufen, weil er lautstarke Streitigkeiten aus einem Zimmer vernahm und die Bewohner dort die Tür nicht öffneten. Den eingesetzten Kräften gelang es erst mit hohem Kraftaufwand, die Tür zu dem Zimmer zu öffnen, da sie von innen verbarrikadiert war. Vorherige Ansprachen gegen die Beteiligten verliefen ohne Erfolg. Da sich einer der Beteiligten, ein 38 Jahre alter Gelsenkirchener, auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht beruhigte und drohend auf die Beamten zuging, setzten die Beamten das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) gegen den Mann ein. Im Anschluss konnten sie den Betroffenen fixieren. Nach der Begutachtung durch eine Notärztin brachten ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Die beiden 53 und 63 Jahre alten Mitbewohner wurden ebenfalls vor Ort medizinisch versorgt. Sie gaben an, von dem 38-Jährigen bedroht und geschlagen worden zu sein. Der 53-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

