Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach Verfolgungsfahrt in der Altstadt verunfallt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall kam es am Montag, 6. Februar 2023, in der Altstadt. Gegen 0.30 Uhr entschied sich eine Streifenwagenbesatzung in Höhe Kurt-Schumacher-Straße Ecke Hochkampstraße ein Auto zu kontrollieren. Beim Anblick der Polizei erhöhte der unbekannte Fahrzeugführer deutlich seine Geschwindigkeit und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er ignorierte sowohl Anhaltesignale der Polizei als auch rote Ampeln oder Geschwindigkeitsvorgaben. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Altstadt bis zur Florastraße. Auf der Flucht vor der Polizei verlor der Tatverdächtige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Schienenbereich der Florastraße. Nach einem Zusammenstoß mit einem Weichensteuerungskasten und zwei Erdungskästen kam sein Fahrzeug zum Stehen. Die Polizei kontrollierte den Unbekannten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Mann aus Herne, der sich bei dem Unfall leicht verletzte. Er steht unter dem Verdacht, das Fahrzeug ohne eine gültige Fahrerlaubnis geführt zu haben und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben. Er wurde zur Entnahme von Blutproben in die Polizeiwache in Bulmke-Hüllen gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

