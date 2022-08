Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemeldung der PI Diez für das Wochenende 06.08./07.08.2022

Diez (ots)

Hahnstätten: Einbruch in unbewohntes Haus In der Nacht auf den 06.08. wurde hiesige Dienststelle über einen aktuellen Einbruch in der Aarstraße in Hahnstätten informiert. Durch die eingesetzten Beamten konnten insgesamt vier minderjährige Tatverdächtige festgenommen werden.

Aull: Missachtung der Beschilderung

Zum wiederholten Male beschwerten sich Anwohner über die Missachtung des derzeit geltenden Durchfahrtsverbotes in der Ortsdurchfahrt Aull. Die durchgeführten Kontrollen bestätigten dies leider, so dass entsprechende gebührenpflichtige Ahndungen ausgesprochen werden mussten.

Mudershausen: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am 06.08.2022 gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der B274 im Bereich Mudershausen ein Verkehrsunfall, wobei der alleinbeteiligte Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein.

Katzenelnbogen: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Im Laufe der Nacht vom 06. auf den 07.08.2022 beschädigten unbekannte Täter eine Außenscheibe der Tankstelle in der Bahnhofstraße in Katzenelnbogen. Als Tatmittel wurde ein Straßenablaufgitter genutzt. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Diez (06432/6010 o. pidiez@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

