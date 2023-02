Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "EK König": Weiterer Verdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei arbeitet seit Monaten in einer eigens eingerichteten Ermittlungskommission, um eine Serie von mittlerweile weit über 100 Raubtaten und Körperverletzungsdelikten aufzuklären, die von Jugendlichen begangen werden. Am Freitag, 3. Februar 2023, haben Beamte in diesem Zusammenhang einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Um 7 Uhr vollstreckten Beamte einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 15 Jahre alten Jungen in Gelsenkirchen, nachdem die zuständige Staatsanwaltschaft in Essen diesen beantragt hatte. Dem Jugendlichen werden mehrere schwere Raubdelikte zur Last gelegt. Schon in der Vergangenheit war der Gelsenkirchener wegen mehrerer Delikte zu einer Jugendfreiheitsstrafe verurteilt worden. Selbst in dieser Zeit wurde er erneut straffällig, so unter anderem während eines Hafturlaubes und am Tag seiner Entlassung am 10. Januar 2023. Insgesamt konnten im Rahmen der intensiven Ermittlungsarbeit bisher fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen werden. Gegen weitere Verdächtige wird ermittelt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell