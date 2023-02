Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft - wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am Mittwoch, 7. September 2022, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 6.45 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft auf der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen eingebrochen zu sein und dort Waren und Bargeld gestohlen zu haben. Eine Überwachungskamera hat den Mann dabei gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze erfolglos blieben, hat die zuständige Staatsanwaltschaft bei Gericht die Veröffentlichung der Bilder erwirkt. Sie können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/97114 Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

