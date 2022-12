POL-COE: Dülmen, Buldern, Lütke Feld/Schwarzer Nissan Micra beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Raiffeisenring am Mittwoch (07.12.22) einen blauen Hyundai i10 gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr Das Auto mit Coe-Kennzeichen stand in einer Einfahrt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

