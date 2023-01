Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straßenbahn und Auto kollidieren - drei Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erle sind am Dienstagmorgen, 31. Januar 2023, drei Personen verletzt worden. Gegen 8 Uhr waren an der Cranger Straße in Höhe der Darler Heide eine Straßenbahn und das Auto einer 32-jährigen Gelsenkirchenerin kollidiert. Das Auto der Frau wurde dabei auf einen Fahrradständer am Straßenrand geschoben. Die verletzte 32-Jährige sowie ihre zwei Jahre alte Tochter und ihr siebenjähriger Sohn wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Cranger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Oststraße und der Borgswiese gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell