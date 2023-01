POL-GE: Polizei ermittelt gegen tatverdächtige Diebe

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren Laubenaufbrüchen in einer Kleingartenanlage in Horst. Zwischen Donnerstagmorgen, 26. Januar 2023, 9 Uhr, und Freitagmorgen, 27. Januar 2023, 8.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu Lauben und Geräteschuppen in der Anlage an der Straße "An der Rennbahn". Dort entwendeten sie nach bisherigem Ermittlungsstand ausschließlich Kabel. Die Polizei ...

