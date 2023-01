Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht - Ermittlungen nach Bränden

Gelsenkirchen (ots)

Nach drei Bränden am frühen Dienstagmorgen, 31. Januar 2023, sucht die Polizei nach Zeugen der Vorfälle im Gelsenkirchener Stadtnorden. Während ein Zeuge eine brennende Mülltonne an der Polsumer Straße in Hassel gegen 2.20 Uhr selbstständig löschen konnte, mussten Polizei und Feuerwehr um 2.22 Uhr nach Buer zur Straße Pfefferacker ausrücken. In Höhe des Helene-Weber-Wegs standen an einem Altenpflegeheim mehrere Mülltonnen in Flammen. Durch das Feuer wurde die Gebäudefassade beschädigt. Kurz zuvor waren um 2.12 Uhr ebenfalls an der Straße Pfefferacker an einer Schule zwei Mülltonnen in Brand geraten, wodurch eine Mauer und eine weitere Mülltonne beschädigt wurden. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zu den Bränden oder möglichen Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommisssariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

