POL-GE: Zeugensuche: Mann nach Streit und Verkehrsunfall verletzt

Die Polizei sucht nach einem Streit, einer Körperverletzung und einer Verkehrsunfallflucht am späten Montagabend, 30. Januar 2023, einen der Beteiligten. Ein 39-Jähriger aus Gelsenkirchen war zunächst an der Straße Im Sundern mit einem Unbekannten in Streit geraten und von diesem bedroht worden. Der Gelsenkirchener fuhr daraufhin mit einem Auto davon, wurde von dem Unbekannten jedoch in einem Fahrzeug verfolgt. An der Alfred-Zingler-Straße in Bismarck kam der 39-Jährige hinter der Parallelstraße gegen 22.25 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte in einer Linkskurve kurz vor einer Autobahnanschlussstelle mit dem Bordstein und der Leitplanke. Der Unbekannte stieg an der Unfallstelle aus seinem Auto aus und verletzte den 39-Jährigen mit einem Gegenstand, ehe er flüchtete. Der Gesuchte ist männlich, etwa 35 Jahre alt und hatte kurze, blonde Haare. Hinweise zu dem Flüchtigen bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160. Der verletzte Gelsenkirchener wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt.

