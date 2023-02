Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungserfolg - 17-jähriger Intensivstraftäter stellt sich der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Im Zuge der Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige Jugendliche, die in den vergangenen Wochen wiederholt Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen bedroht, beraubt und verletzt haben, hat sich einer der Tatverdächtigen, ein 17 Jahre alter Gelsenkirchener, gestern Morgen, 31. Januar 2023, der Polizei gestellt. Zuvor hatte die zuständige Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Jugendlichen beantragt. Diesem Antrag entsprach das Gericht. Dem Beschuldigten werden mehrere Taten vorgeworfen, unter anderem schwerer Raub in mindestens drei Fällen. Vom Gewahrsam der Wache Süd wurde der Jugendliche im Laufe des Tages in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell