Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 17-Jähriger nach Verfolgungsfahrt verunfallt

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen/Bochum: Gestern Abend, 2. Februar 2023, 21.53 Uhr, wollten Polizeibeamte ein Fahrzeug am Ückendorfer Platz in Gelsenkirchen kontrollieren, das ihnen ohne Licht entgegen kam. Als die Beamten ihr Auto wendeten und Anhaltezeichen gaben, flüchtete der Fahrer des Opels mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bochum. Kurz hinter der Stadtgrenze auf der Kirchstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Dabei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten den 17 Jahre alten Bochumer zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem Unfall wurde ein weiteres Auto beschädigt. Gegen den Bochumer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

