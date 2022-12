Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Drei Unbekannte greifen Mann an und entwenden Taschen

Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, um 16.40 Uhr, wurde ein 41-jähriger Mann aus Cappeln am Bahnhof, während er dort auf einen Bus wartete, von drei bislang unbekannten Männern im Alter von 20 bis 25 Jahren geschlagen und getreten. Einer der Männer hat ihm dabei einen Rucksack und eine Tragetasche weggenommen. Das Diebesgut konnte kurz darauf durch das Opfer in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Das 41-jährige Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, gegen 14.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 78-jährigen Frau, als diese sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße aufgehalten hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 6. Dezember 2022, 16.00 Uhr und Donnerstag, 8. Dezember 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem unverschlossenen Baucontainer in der Elberger Straße eine Motorflex. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Zeit zwischen Dienstag, 13. Dezember 2022, 21.00 Uhr und Mittwoch, 14. Dezember 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kleinkraftrad der Marke Yamaha YQ 50 Aerox, welches auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Höltinghauser Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol

Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, gegen 19.00 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Warthestraße in Richtung Löninger Straße und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kam er in einem Vorgarten zum Stehen und entfernte sich zu Fuß unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge sowie eine weitere Person wurden auf den Unfall aufmerksam und meldeten den Vorfall der Polizei. U.a. anhand der Zeugenangaben konnte im weiteren Verlauf ein tatverdächtiger 33-jährige Autofahrer ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er steht im Verdacht unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein und den Unfall verursacht zu haben. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, 17.00 Uhr, fuhren ein 19-jähriger Autofahrer aus Lastrup und ein 39-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Emsteker Straße in Richtung Cloppenburg. Der 19-jährige Mann musste schließlich verkehrsbedingt warten, woraufhin der Löninger auffuhr. Der junge Mann aus Lastrup wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell