Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 9. Dezember 2022, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenfahrrad der Marke Pegasus Avanti, welches vor einem Haus in der Bakumer Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, zwischen 11 Uhr und 12.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 60-jährigen Frau aus der Handtasche. Sie hatte diese in einem Einkaufswagen in einem Verbrauchermarkt in der Keetstraße kurz aus den Augen gelassen, als sie einem anderen Kunden am Schokoladenregal helfen wollte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 12. Dezember 2022, 16.45 Uhr und Dienstag, 13. Dezember 2022, 6.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Univega Geo E 2.0, welches verschlossen bei einem Supermarkt in der Brägeler Straße stand. Der Geschädigte wollte das Fahrrad dort bis zum nächsten Tag zurücklassen, da die Kette defekt war. Zudem nahm er auch den Akku des Rades mit. Als er es am nächsten Tag abholen wollte, war es bereits entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch

Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, gegen 1 Uhr, begaben sich zwei bislang unbekannte Personen auf das Gelände einer Kunststofffirma in der Pöppelmannstraße und versuchten vergeblich mehrere Kunststoffpaletten zu entwenden. Nachdem der Sicherheitsdienst und Mitarbeiter darauf aufmerksam geworden sind und die beiden Personen ansprachen, flüchteten diese ohne Diebesgut in einem Transporter in Richtung Rudolf-Diesel-Straße. Die Männer sollen ca. 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und einer der beiden hatte einen 3-Tage-Bart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, zwischen 8.20 Uhr und 13.50 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in eine Wohnung in der Lindenstraße ein und entwendete Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 19.15 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Sperlingstraße auf den Balkon des Obergeschosses eines Wohnhauses und verschafften sich von dort gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 20.45 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Nachtigallenstraße auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Wintergarten. Anschließend wurden die Räume im Erdgeschoss des Hauses durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 12.00 Uhr, wurde festgestellt, dass eine bislang unbekannte Person die Reifen eines VW Golf zerstochen hatte, welcher in der Straße Unter den Erlen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Montag, 12. Dezember 2022, 18.00 Uhr und Dienstag, 13. Dezember 2022, 5.30 Uhr, besprühte eine bislang unbekannte Person einen Gartenzaun im Borkenweg mit pinker Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, gegen 19.45 Uhr, wurde feststellt, dass eine bislang unbekannte Person einen Renault, welcher in der Widukindstraße stand, beschädigte hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 10.50 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Dinklager mit seinem Kleinkraftrad auf der Lindenstraße und kam Kreuzungsbereich zur In der Wiek zu Fall. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 16.55 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann aus Bakum trotz bestehendem Fahrverbot auf der Keetstraße. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den 24-jährigen Halter aus Bakum ein gesondertes Verfahren eingeleitet, da dieser die Fahrt zugelassen hatte.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 9.45 Uhr, fuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Steinfeld auf der Straße Am Klostergarten in Richtung Am Hövel. An der Kreuzung Ecke Poststraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 87-jährigen Autofahrerin aus Steinfeld, welche auf der Poststraße in Richtung Hufeisenstraße unterwegs war. Die 87-jährige Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Holdorf - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 20.04 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer die Straße zum Hansa-Center und bog auf das Gelände eines Schnellrestaurants ein. Hierbei kam er vom Fahrstreifen ab und beschädigte einige Beete. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

