POL-NMS: 221107-1-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht, Eckernförde

Fockbek (ots) - Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 02.11.2022 in den Abendstunden bzw. in der Nacht zum 03. 11.2022 waren in Fockbek Wohnungseinbrecher unterwegs. Am 02.11. bzw. 03.11.2022, der Tatzeitraum lässt sich nicht näher eingrenzen, kam es zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus (EFH) im Hasenkamp. Dort gelangten unbekannte die ...

mehr