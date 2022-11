Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221103-2-pdnms Überprüfung eines Schwertransportes mit Folgen, Rendsburg

BAB 7/Rendsburg (ots)

BAB 7/Rendsburg/Am 03.11.2022 um 14:45 Uhr stellten Beamte des Polizeibezirksreviers Rendsburg einen Schwertransport im Bereich der Rader Hochbrücke auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden fest, der mit zwei großen Containerelementen beladen war. Aufgrund der Übermaße, insbesondere in der Breite, entschieden sich die Beamten den Transport verkehrsrechtlich zu überprüfen. Dabei wurde auf eine fachgerechte Ladungssicherung sowie auf die erforderlichen Genehmigungen geachtet. Hierfür war es erforderlich, den Transport bis zu dem in 16 km entfernten Parkplatz Lottorf zu begleiten, da für eine solche Überprüfung eine geeignete Fläche vorhanden sein muss. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer des Transportes trotz Überbreite nicht die erforderliche Genehmigung vorweisen konnte. Deshalb mussten die Beamten dem Transport aus gefahrenabwehrenden Gründen die Weiterfahrt untersagen. Aufgrund dessen, dass die Lieferung unbedingt am selben Tag den Kunden erreichen musste, war eine Umladung der Container notwendig. Hierfür musste durch die Transportfirma ein geeigneter LKW mit gültiger Genehmigung sowie ein Schwerlastkran angefordert werden. Mittels des Krans konnte in den frühen Abendstunden die Umladung erfolgen und anschließend die Fahrt fortgeführt werden. Durch die Fahrt ohne Genehmigung muss das Unternehmen ein Bußgeld in Höhe von 850,--EUR bezahlen.

