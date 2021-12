Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Geldern (ots)

Auf dem öffentlichen Parkplatz an der Issumer Straße 46 wurde zwischen Montag (06.12.2021) und Dienstag (07.12.2021) ein geparkter Daimler bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Der Nutzer des Daimlers hatte seinen Wagen am Montagabend gegen 19:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und bei seiner Rückkehr am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange entdeckt.

Der Schadensverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

