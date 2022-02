Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/Tatverdächtiger festgenommen

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch (16.02.22) einen Mann festgenommen. Sie prüft den Zusammenhang mit einem Einbruch an der Darfelder Straße.

Gegen 1.30 Uhr meldete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug an der Straße Am Brunnenbach. Dieses war in Zusammenhang mit einer anderen Straftat in Erscheinung getreten. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten drei Personen. Einen der Tatverdächtigen nahmen Polizisten kurz darauf fest. Im Fahrzeug entdeckten sie mögliches Diebesgut. Die Polizisten suchten in der Umgebung nach einem Tatort, was ohne Ergebnis verlief.

Ein paar Stunden später wurde ein Einbruch in die Werkstatthalle eines Energieversorgungsunternehmens an der Darfelder Straße gemeldet. Zwischen 16 Uhr am Dienstag (15.02.22) und 6 Uhr am Mittwoch (16.02.22) durchschlugen Unbekannte die Glasscheibe eines Hallentores und öffneten die im Tor eingebaute Tür. Aus der Halle entwendeten die Täter Kupferleitungen, Kettensägen und Batteriebetriebene Werkzeuge.

Die Beute verstauten sie in Mülltonnen, die sie auf dem Betriebsgelände fanden. Um die Ware abzutransportieren, lagerten die Unbekannten die Beute auf dem Nachbargrundstück. Ein Zeuge entdeckte die Gegenstände jedoch und rief die Polizei.

Die Polizei Coesfeld klärt nun mögliche Zusammenhänge und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

