Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec-Fahrerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 14.35 Uhr im Kreuzungsbereich der Cappelstraße und der Klosterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem VW die Klosterstraße in Richtung der Kahlenstraße. Er beabsichtigte, die Kreuzung zu überqueren und übersah die vorfahrtberechtigte Pedelec-Fahrerin, die die Cappelstraße in Richtung Süden befuhr. Es kam zur Kollision, bei der die 66-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lippstadt auf die Fahrbahn stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell