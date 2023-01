POL-SO: Unfallflucht

Lippetal-Lippborg (ots) - Am Sonntag, um 21:30 Uhr, kam es an der Einmündung des Mühlenwegs auf die Dolberger Straße zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Mann aus Ahlen war mit seinem Gliederzug in Richtung Dolberger Straße unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts in Richtung Hamm ab. Dabei kippte der mit 80 Schweinen beladene Anhänger des Lkws um. Dabei wurden einige der Tiere verletzt. Der Fahrer blieb ...

