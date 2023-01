Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schweinetransporter umgekippt

Lippetal-Lippborg (ots)

Am Sonntag, um 21:30 Uhr, kam es an der Einmündung des Mühlenwegs auf die Dolberger Straße zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Mann aus Ahlen war mit seinem Gliederzug in Richtung Dolberger Straße unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts in Richtung Hamm ab. Dabei kippte der mit 80 Schweinen beladene Anhänger des Lkws um. Dabei wurden einige der Tiere verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der zuständige Veterinär wurde hinzugezogen. Er musste insgesamt zwölf verletzte Tiere erlösen. Die anderen 68 Schweine wurden auf ein anderes Fahrzeug geladen und gegen 23:30 Uhr abtransportiert. An der Unfallstelle musste neben der Bergung des Anhängers auch die Straße von ausgelaufenem Hydrauliköl gereinigt werden. Die Straße konnte erst um 02:22 Uhr wieder freigegeben werden. Die Unfallursache ist wahrscheinlich eine gebrochene Feder am Anhänger. (lü)

