Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Einbruch in eine Firma

Erwitte (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.05 Uhr, verständigte der Inhaber einer Firma in der Straße Stapelbreite die Polizei über verdächtige Personen auf seinem Betriebsgelände. Da das Betriebsgelände per Videoanlage überwacht wird, konnte er das Geschehen live an die Polizei übermitteln. Die Polizei rückte mit einem starken Kräfteaufgebot an und umstellte den Betrieb. Unter Hinzuziehung von Diensthunden wurden die Räume/Hallen durchsucht. Offensichtlich hatten sich die Personen in einem nicht von der Videoanlage erfassten Bereich entfernt. Festgestellt wurde, dass die Täter ein auf der Rückseite des Gebäudes installiertes Tor aufhebelten. Aus einem abgestellten Pkw wurde ein Werkzeugkoffer entnommen und neben dem Fahrzeug platziert. Mit großer Wahrscheinlichkeit wurden die Täter bei ihrer Tatausführung von den anrückenden Polizeikräften gestört und ergriffen die Flucht. Nach Auswertung der Aufzeichnung weiterer am Gebäude installierter Videokameras, versuchten offensichtlich die selben Täter in die Räume eines angrenzenden Betriebs einzubrechen. Ein Zugang blieb ihnen aber verwehrt. Ob die unbekannten Täter auf der Suche nach Wertgegenständen erfolgreich waren, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell