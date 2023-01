Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Schoneberg - Toilettenkabine angezündet

Lippetal (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.25 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brandgeschehen in der Schoneberger Straße gerufen. Eine mobile Toilettenkabine, die neben einem Wohnhaus stand, brannte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr führte den Löschangriff um ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Toilettenkabine erlitt einen Totalschaden. Am Gebäude entstand leichter Sachschaden in Form von Rauchabklatsch an der Fassade. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde in Form einer Strafanzeige eingeleitet. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell