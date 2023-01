Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch

Soest (ots)

Am Samstag verschaffte sich ein unbekannter Täter im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Friedrichstraße in Soest. Der Täter öffnete die Wohnungstür mit unbekanntem Tatwerkzeug und entwendete anschließend Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte. Die angegangene Wohnung befand sich in einem Mehrfamilienhaus, indem sich im gleichen Tatzeitraum eine weitere Tat ereignete. Hierbei wurde ebenfalls an einer Wohnungstür mit unbekannten Werkzeug manipuliert. In diesem Fall blieb es jedoch bei einem versuchten Tageswohnungseinbruch, da es dem Täter nicht gelang, in die Wohnung einzudringen. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzusammenhang nimmt die Polizei Soest unter der Rufnummer 02921 91000 entgegen. (nr)

