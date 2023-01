Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Personengruppe greift jungen Werler an

Werl (ots)

Werl - Personengruppe greift jungen Werler an Am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, bewegte sich ein 22 Jahre alter Mann aus Werl zu Fuß in der Friedhofsgasse. In Höhe der Kindertagesstätte wurde er von einer Personengruppe, laut Zeugenaussagen soll es sich um drei Männer gehandelt haben, körperlich attackiert. Dabei erlitt der Werler Kopfverletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Angriff soll einer der Täter einen Baseballschläger mitgeführt haben. Ob der Baseballschläger bei der Tatausführung auch eingesetzt wurde, konnte weder der Geschädigte noch die Zeugen angeben. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung lautet wie folgt:

18-20 Jahre alt

Schlanke Gestalt Einer trug eine graue Jogginghose, weiße Sneaker Schuhe und eine schwarze Jacke mit Fell Zur Bekleidung der anderen beiden Täter liegen keine Angaben vor.

Zeugen die den geschilderten Sachverhalt beobachtet haben oder anderweitig Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell