POL-SO: Zwei Fußgänger angefahren

Am frühen Abend des 20.01.2023 um 18:10 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Arnsberg die B55 im Bereich der Warsteiner Innenstadt mit ihrem Pkw in Richtung Meschede. Zu diesem Zeitpunkt herrschte das übliche abendliche hohe Verkehrsaufkommen, so dass die Fahrzeuge auf der B55 nur mit gemäßigter Geschwindigkeit fortbewegt werden konnten. Laut Angaben der Pkw-Führerin fuhr sie nun bei herrschender Dunkelheit und Nässe mit ihrem Pkw langsam auf die Fußgängerampel in Höhe des Spielwarengeschäfts zu, als sie fälschlicherweise das zu diesem Zeitpunkt grüne Lichtzeichen für die Fußgänger mit dem roten Lichtzeichen für den Fahrzeugverkehr verwechselt habe. Als sodann zwei Fußgänger von rechts kommend auf die Fahrbahn getreten seien, um diese zu überqueren, habe auch eine Gefahrenbremsung nicht mehr ausgereicht, um einen Zusammenstoß mit beiden zu verhindern. Mehrere vor Ort von der Polizei befragte Zeugen bestätigten, dass die Ampel für den Fahrzeugverkehr zum Unfallzeitpunkt Rot gezeigt habe. Beide Fußgänger wurden vor Ort zunächst medizinisch versorgt und anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (Je)

