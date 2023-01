POL-SO: Überschlagen auf glatter Straße

Soest (ots) - Am Donnerstag, um 18:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Werler Landstraße/Senator-Schwartz-Ring zu einem Unfall. Ein 38-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Opel-Astra auf dem Senator-Schwartz-Ring aus Richtung Klinikum kommend unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Citroen einer 81-jährigen Soesterin. Diese wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Paradieser Weg ...

mehr