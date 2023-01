Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkohol und Cannabis

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 18:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Werler Landstraße/Senator-Schwartz-Ring zu einem Unfall. Ein 38-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Opel-Astra auf dem Senator-Schwartz-Ring aus Richtung Klinikum kommend unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Citroen einer 81-jährigen Soesterin. Diese wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Paradieser Weg überqueren. Es kam zum Zusammenprall bei dem die Citroen-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Unfallfahrer wirkte nicht nüchtern. Ein Alkoholvortest ergab den Wert von 0,8 Promille. Außerdem gab der Mann zu, am Abend zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Im Seitenfach der Fahrertür fanden die Polizisten ein Tütchen mit Cannabis auf. Dem Soester wurden im Krankenhaus entsprechende Blutproben abgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 30.000,- EUR geschätzt. (lü)

