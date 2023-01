Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Glätteunfälle

Wickede/Kreis Soest (ots)

Am Donnerstag, um 09:40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Wickede zu einem Unfall. Ein 32-jähriger Mann aus Belarus war mit seinem Sattelschlepper aus Richtung Werl kommend bergab unterwegs. Aufgrund der Schneeglätte verlor er die Gewalt über seinen Sattelzug. Der Lkw rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Citroen einer 52-jährigen Frau aus Werl. Der Pkw wurde seitlich unter den Auflieger gedrückt. Dabei wurde die Fahrerin eingeklemmt. Sie musste schwer verletzt geborgen und in eine Klinik gebracht werden. An dem Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich schwierig. Darum blieb die Straße bis um 12:40 Uhr gesperrt. Der am Morgen einsetzende Schneefall sorgte im ganzen Kreisgebiet für glatte Straßen. Insgesamt wurden bei der Polizei 23 Unfälle mit Sachschäden und zwei Unfälle mit Personenschäden gemeldet. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell