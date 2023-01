Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorfahrt missachtet

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 11:56 Uhr, kam es an der Kreuzung Berliner Straße / Ostlandstraße zu einem Unfall. Ein 85-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Rover auf der Ostlandstraße in Richtung Lipperbruch unterwegs. Die Ampel an der Kreuzung war ausgefallen. Durch die Beschilderung haben die Fahrzeuge auf der Berliner Straße eindeutig die Vorfahrt. Der Senior fährt in die Kreuzung ein und übersieht den Seat einer 55-jährigen Lippstädterin. Sie war auf der Berliner Straße in Richtung Gütersloh unterwegs. Es kommt zum Zusammenstoß bei dem die Seat-Fahrerin leicht verletzt wird. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8000,- EUR. (lü)

