Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brandstiftung

Möhnesee (ots)

Am Donnerstag, um 02:26 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an die Forststraße gerufen. Auf einem am Möhneufer liegenden Grundstück brannte ein Brennholzunterstand mit etwa sieben Schüttraummetern Feuerholz. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Der Unterstand brannte weitgehend ab. Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen wird, geht die Polizei bislang von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Kripo zu melden. (lü)

