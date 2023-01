Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Werl (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch, brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Markstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf um ins Innere zu gelangen. Hier durchsuchte sie den Thekenbereich und entwendeten dort etwas Wechselgeld. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

