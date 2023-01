POL-SO: Vorfahrt missachtet

Warstein-Suttrop (ots) - Am Dienstag, um 18:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Supermarkt an die Alte Kreisstraße gerufen. Hier hatte ein 58-jähriger Ladendetektiv drei Mädchen beobachtet, die in der Kosmetikabteilung mehrere Artikel in die Jackentaschen gesteckt hatten. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer ging er auf die Kinder zu. Diese liefen schreiend zu ihrem Vater, der gerade an der Kasse seine Einkäufe bezahlte. Die beiden Mitarbeiter stellten sich dem ...

mehr