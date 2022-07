POL-DU: Hamborn: Jugendliche wollten 13-Jährigen ausrauben - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Nach einem schweren Unfall am Dienstagabend (5. Juli) schwebt ein Radfahrer (80) in Lebensgefahr. Der Mann war gegen 21 Uhr auf der Kardinal-Galen-Straße unterwegs, als er mit einem Skoda (Fahrer: 61 Jahre) zusammenstieß. Der Fahrradfahrer prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in ...

mehr