Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221026-2-pdnms LKW-Fahrer übersieht Radfahrer, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 26.10.2022 um 08.50 Uhr kam es in der Holsatenring/Wittorfer Straße in Neumünster zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 45 Jahre alter LKW-Fahrer stand im Holsatenring mit Fahrtrichtung Hansaring an der Kreuzung Wittorfer Straße gemeinsam mit dem 76-jährigen Fahrradfahrer an einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün umsprang wollte der LKW nach rechts in die Wittorfer Straße abbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer. Dieser geriet mit seinem Fahrrad unter die Zugmaschine und wurde anschließend mit Verletzungen an seinen Beinen ins FEK eingeliefert. Das Fahrrad wurde durch den Unfall beschädigt. Der betroffene Kreuzungsbereich wurde für 30 Minuten zur Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Michael Heinrich

